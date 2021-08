Ludowcy chcą ponadpolitycznego porozumienia ws. szczepień

W ubiegłym tygodniu do szczepień zachęcał lider PO Donald Tusk. - My musimy tych wszystkich, którzy się lękają szczepień, są nieufni, nie mówię o zawodowych antyszczepionkowcach, którzy z jakichś powodów, politycznych czy nawet biznesowych zaangażowali się w jakieś takie radykalne akcje antyszczepionkowe, ale mówię o milionach Polaków, którzy nie szczepią się, bo nie mają zaufania, wiedzy, są niepewni co do skutków szczepionki i wymagają pomocy, takiej życzliwej perswazji, autorytetów naukowych i pomocy bardzo wielu instytucji - mówił na konferencji prasowej przewodniczący Platformy.