Wypadek na torach. Radiowóz policji zniszczony

Gorzów Wielkopolski: Radiowóz zderzył się z tramwajem, dwójka policjantów pojechała na badania

Jak wyjaśnia komisarz Jaroszewicz, skrupulatne badania, które przeszła dwójka mundurowych to działania prewencyjne. Funkcjonariusz i funkcjonariuszka nie odnieśli żadnych znaczących urazów, ale zostali skierowani do placówki medycznej, by ich stan ocenili lekarze.