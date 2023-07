Sytuacja w Zielonej Górze opanowana? Posłanka uderza w PiS

Minister środowiska Anna Moskwa przekazała w poniedziałek, że powietrze w Zielonej Górze jest bezpieczne, środowisko jest bezpieczne, a mieszkańcy mogą normalnie funkcjonować. Odniosła się w ten sposób do pożaru hali z toksycznymi odpadami. - To nie jest prawda, że sytuacja jest opanowana. Pożar ugaszono, ale w tej chwili czekają nas lata niwelowania skutków tej katastrofy ekologicznej. W powietrze poszło ponad 5 tys. m³ toksycznych odpadów niewiadomego pochodzenia. Do gaszenia wykorzystano co najmniej 50 mln litrów toksycznej wody - mówiła w programie "Tłit" WP posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic. Jak przekonywała, "trzeba będzie wprowadzić wieloletnie programy profilaktyczne dla ludzi". - Tam się pojawią nowotwory, ludzie będą umierać - alarmowała polityk opozycji.

