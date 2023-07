Mówią: dość. Będzie pozew po pożarze w Zielonej Górze

Choć pożar składowiska odpadów w Zielonej Górze został już ugaszony, to okoliczni mieszkańcy wciąż niepokoją się, czy zdarzenie nie będzie niosło ze sobą negatywnych skutków środowiskowych lub zdrowotnych. - Napisałam zawiadomienie do prokuratury na prezydenta miasta, wojewodę lubuskiego i prezesa Wód Polskich w kwestii zaniedbania obowiązków, przekroczenia uprawnień, podawania niewłaściwych informacji - poinformowała w programie "Tłit" WP posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic. Podkreśliła, że "są poważne zaniedbania w przypadku samej akcji, tego co zrobiono i czego nie zrobiono". - Jutro będę w Zielonej Górze i jestem umówiona z mieszkańcami, którzy chcą złożyć doniesienia. To jest teren przemysłowy, ludzie nie są wpuszczani, nie mogą pracować, prowadzić biznesów. Będzie zbiorowy pozew tych mieszkańców, którzy są w najbliższym otoczeniu miejsca zdarzenia - dodała polityk.

