Ostra reakcja wiceministra. "Ta pani ma jakieś problemy emocjonalne"

W niedzielę wieczorem zakończyły się działania gaśnicze w Zielonej Górze, gdzie od soboty walczono z pożarem hali, w której składowane były niebezpieczne substancje. O zdarzeniu porozmawialiśmy z wiceministrem klimatu i środowiska Jackiem Ozdobą. Zapytaliśmy go m.in. o słowa posłanki Lewicy Anity Kucharskiej-Dziedzic, która krytykowała władzę za brak działań wymierzonych w mafie śmieciowe. - Proszę wybaczyć, ale ja w polityce nie będę polemizował z ludźmi, którzy mają jakieś problemy emocjonalne. Ta pani uważa, że my w ogóle nie byliśmy na miejscu, opowiadała informacje dotyczące jakichś badań, których nikt nie widział. Po prostu oszukuje, kłamie, dezinformuje, my byliśmy na miejscu - tłumaczył wiceminister Ozdoba w programie "Tłit" WP.