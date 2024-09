Nowa Sól walczy z czasem. "Uratujemy to państwo z kartonu!"

"Uratujemy to państwo z kartonu"

Piątek to kolejny dzień mobilizacji miejscowych. Tuż przy Odrze spotkać można zapracowanych cywili i strażaków. - Uratujemy to państwo z kartonu, bo jak nie my, to kto? - rzuca na pełen głos jeden z mężczyzn, przerzucając kolejny worek z piaskiem. - Siedzimy do nocy, walczymy - dokłada drugi.