Szprotawa dzień po wielkiej fali. "Jak żyję, nie widziałem czegoś takiego"

Gdy we wtorek rano Bóbr zaczął bardzo mocno przybierać, mobilizacja była wręcz nie do opisania. - Pamiętam powódź z 1997 roku. Wody było porównywalnie dużo jak teraz. Wtedy też mieszkańcy robili, co mogli, ale teraz to przeszło wszelkie oczekiwania. Proszę zobaczyć, przecież tutaj jest ze 100 osób. Kierowcy nie nadążają z przywożeniem piasku i worków. Rąk do pracy jest aż nadto, ale dzięki temu możemy się zmieniać i odpoczywać - powiedział pan Marian z Osiedla Słonecznego.