Łubnice. Syn pobił i porwał ojca. 27-latka zatrzymano. Ciało 51-latka odnalezione

Gmina Łubnice. 27-latek miał pobić, a potem porwać swojego ojca. Wcześniej uciekł ze szpitala psychiatrycznego. Poszukiwania mężczyzn trwały od soboty. W poniedziałek zatrzymano 27-latka i znaleziono ciało jego ojca.

Do dramatycznych zdarzeń doszło w sobotę. Wówczas 27-letni mieszkaniec gminy Łubnice w powiecie staszowskim miał wrócić do domu i zaatakować swoją babcię. Potem, gdy do domu wrócił ojciec, miał go pobić i siłą zaciągnąć do samochodu. Kobieta uciekła do sąsiadów i zawiadomiła policję.