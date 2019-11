Poszukiwania ojca i syna z gminy Łubnice. W akcji najnowocześniejszy śmigłowiec na wyposażeniu policji – black hawk

Gmina Łubnice. Trwają poszukiwania 27-latka i jego 51-letniego ojca. Mężczyźni po awanturze wyjechali z domu białym fordem i słuch po nich zaginął. Do akcji włączył się najnowocześniejszy śmigłowiec na wyposażeniu policji – black hawk.

Do niepokojących zdarzeń doszło w sobotę. Wówczas, jak informuje echodnia.eu, 27-letni mieszkaniec gminy Łubnice w powiecie staszowskim opuścił szpital. Miał wrócić do domu i wszcząć awanturę. Potem zabrał swojego ojca do auta i odjechał.