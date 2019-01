Lubnauer uderza w Platformę. "Trzeba budować nowy projekt"

Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer przyznała, że przejmując ośmiu posłów jej ugrupowania, Platforma "wygasiła w grudniu projekt zwany Koalicją Obywatelską". - Trzeba budować nowy - oceniła.

Przypomnijmy, że konwencja ma się odbyć już w sobotę. Będzie m.in. wstępem do zbliżającej się kampanii przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.

– Dostałam zaproszenie, ale my w tym nie uczestniczymy, nie jesteśmy organizatorem. To jest konwencja Platformy, nie Koalicji Obywatelskiej – cytuje słowa Lubnauer portal tvp.info.

Liderka Nowoczesnej przypomina, że w grudniu do klubu Platformy przeszło ośmiu członków jej ugrupowania, w tym prawa ręka Lubnauer - Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Neumann krytykuje decyzję Lubnauer

Sławomir Neumann z Platformy Obywatelskiej uważa, że Lubnauer podjęła złą decyzję. - Prowadzi Nowoczesną na samodzielny start w wyborach europejskich. Wychodzenie z Koalicji Obywatelskiej to błąd – stwierdził w Polsat News.

Jak mówił szef klubu PO, szkoda, że Lubnauer nie będzie na sobotniej konwencji. – Uważam, że to zła decyzja i jej nie rozumiem. To, że Lubnauer jest na jakiejś wewnętrznej emigracji, to nie oznacza, że nie ma KO – dodał.