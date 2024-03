Lubnauer o aferze w Collegium Humanum. "Dyplomy warte tyle, co papier"

Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer komentowała w programie "Tłit" WP aferę w Collegium Humanum. Wskazała, że PiS zmienił prawo, by ułatwić swoim nominatom zasiadanie w spółkach Skarbu Państwa. - Oni otworzyli tę furtkę i, jak widać, często z niej korzystali. (...) Na miejscu osób, które mają dyplom (MBA - red.) tej uczelni, po prostu bym z niego zrezygnowała. Ja bym zwróciła się do uczelni mówiąc, że oddaję ten dyplom, ponieważ on ma mniej więcej wartość jak ten papier, na którym został napisany - stwierdziła polityczka KO. Dodała, że zachęca do tego również jego posiadaczy we własnym obozie politycznym.