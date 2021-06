Makabra w Lublinie. Amstaffy rozszarpały suczkę na oczach właścicielki

Lublin. Opiekun psów trafił w ręce policji. Był poszukiwany

Na miejsce przybyła też policja, która zatrzymała 33-letniego opiekuna psów. - Okazało się, że jest poszukiwany. Miał do odbycia karę pozbawienia wolności - ponad pół roku za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości. Trafił do aresztu. We wtorek został doprowadzony do zakładu karnego - powiedział mł. asp. Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.