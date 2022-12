Lubin. Potrzebował pieniędzy na dziecko. Teraz grozi mu 10 lat

Skradzione elektronarzędzia mężczyzna wypatrzył w jednym z samochód marki Renault zaparkowanych na ulicy. Włamał się do środka za pomocą młotka i szybko zabrał upatrzony łup. Gdy właściciel pojazdu wrócił do samochodu i zorientował się co się wydarzyło, wezwał funkcjonariuszy policji. Po dwóch dniach zatrzymano sprawcę napadu.