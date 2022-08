Lubelszczyzna. Ominął rogatki i pędził traktorem prosto pod pociąg

Zignorował sygnalizację i ominął opuszczone rogatki, cudem unikając śmierci. Groźny moment na przejeździe kolejowym w Kletni na Lubelszczyźnie zarejestrowały kamery kolejarzy. Kierowca ciągnika w ostatniej chwili odbił w prawo. Mężczyźnie nic się nie stało. Nagranie ku przestrodze opublikowały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na drodze powiatowej łączącej Stężycę z Trojanowem. Traktorzysta ominął tam opuszczające się rogatki i w ostatniej chwili odbił na bok, unikając zderzenia z pędzącym pociągiem. Po wszystkim kierowca próbował zdjąć rogatkę, która zahaczyła o jeden z błotników pojazdu. "Ciągle przypominamy, że włączone czerwone światło na sygnalizatorze to informacja dla wszystkich użytkowników drogi, że do przejazdu zbliża się pociąg i nie wolno już przejeżdżać przez tory" – apelowali pod filmem kolejarze. "Dlaczego on to zrobił" – nie dowierzali komentujący internauci, którzy jednoznacznie stwierdzili, że kierowca miał niesprawne hamulce w starym traktorze.