Lubelskie: wjechał w rozpędzony pociąg na przejeździe kolejowym. W rozbitym BMW były narkotyki

W sobotę 18 czerwca doszło do bardzo groźnie wyglądającego wypadku na przejeździe kolejowym w miejscowości Trawniki w woj. lubelskim. Cała sytuacja, która miała miejsce ok. godz. 8.30, została przez kamerę monitoringu. Kierujący BMW 30-letni mężczyzna podróżujący z 18-letnią kobietą wjechał wprost w przejeżdżający przez przejazd pociąg, omijając opuszczony szlaban. Uderzenie było tak silne, że samochód został roztrzaskany przez rozpędzoną maszynę. Po chwili zarówno kierujący jak i pasażerka wyszli z wraku i uciekli z miejsca zdarzenia. Co ciekawe, mężczyzna miał... opuszczone spodnie, w chwili wysiadania. Po dwóch godzinach policja ujęła parę na drodze do sąsiedniej miejscowości Ewopole. Zarówno 30-latek jak i 18-latka nie odnieśli praktycznie żadnych obrażeń. We wraku funkcjonariusze znaleźli amfetaminę.

