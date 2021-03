Lubelskie. Mężczyzna zabrał do domu nie to dziecko. Szukało go kilkudziesięciu policjantów

Jak informuje TVN24, do pomyłki doszło w przedszkolu w Lubratowie w woj. lubelskim. Do placówki przyszedł 80-letni mężczyzna odebrać swojego wnuka. Odebrał jednak inne dziecko. Dopiero w domu zorientował się, że to nie ten chłopiec. Wówczas do drzwi zapukała już policja.