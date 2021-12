Łowcy pedofilów zatrzymali mężczyznę, który nakłaniał 13-latkę do seksu

Małopolska. Mężczyzna nakłaniał nieletnią do seksu

Na podstawie zebranych dowodów mężczyzna usłyszał już zarzut usiłowania nakłonienia małoletniej poniżej lat 15 do innych czynności seksualnych. Co ważne: podejrzany w październiku ub.r. był notowany za popełnienie podobnego przestępstwa. Za przestępstwo, które zarzucono 31-latkowi, grozi do 2 lat więzienia.