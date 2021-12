W trakcie interwencji użyli broni. "Policja zastrzeliła mi Tomka"

– Powalili Tomka na łóżko i wtedy padł strzał. Tomek wstał, spojrzał na mnie i się osunął. Jak już nie żył, to go jeszcze policjant przygniótł kolanem. Zszokowana, spytałam go, co to była za kula. Może gumowa? Miałam nadzieję. Policjant odpowiedział, że ołów. Zabrałam dzieci do drugiego pokoju i błagałam, żeby go ratowali - powiedziała Elżbieta S., partnerka zastrzelonego mężczyzny, w rozmowie z "Faktem".