"Łowca nastolatek" znów przed sądem. Grozi mu 12 lat więzienia

Śledztwo w sprawie toczyło się do lipca 2022 r. Wtedy śledczy skierowali akt oskarżenia do wejherowskiego sądu przeciwko "Krystkowi", dotyczące doprowadzenia przemocą do stosunku seksualnego. Krystian W. nie przyznaje się do tych zarzutów. Grozi mu 12 lat więzienia.