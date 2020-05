Film "Nic się nie stało". Wiemy kto prowadził śledztwo ws. "Krystka"

To prokurator Agnieszka Nickel-Rogowska z prokuratury okręgowej w Gdańsku. To ona wraz z naczelniczką wydziału dochodzeniowo-śledczego komendy wojewódzkiej w Gdańsku Ewą Pachurą nadzorowały i prowadziły najgłośniejsze w ostatnim czasie w Trójmieście śledztwo w sprawie łowcy nastolatek z Sopotu Krystiana W. ps. "Krystka”. Zakończyło się ono skierowaniem aktu oskarżenia do gdańskiego sądu.

Film "Nic się nie stało". Prywatne śledztwo matki

To właśnie matka Anaid dotarła do dziewczyn, które były do "Zatoki Sztuki" zwabiane, a później szantażowane przez Krystiana W. To one opowiedziały śledczym, jak "Krystek” proponował im pracę w charakterze hostess w sopockich klubach, obiecywał duże pieniądze, zabawy na jachcie i wspólne zdjęcia z celebrytami. Zmanipulowane dziewczyny, często po odurzeniu, wykorzystywał seksualnie i nagrywał telefonem.