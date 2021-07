Loteria szczepionkowa trwa. Rejestracja zajmuje tylko kilka minut

Loteria szczepionkowa. Jak się zapisać?

Konieczne do przystąpienia do loterii szczepionkowej jest potwierdzenie chęci udziału na swoim koncie IPK w portalu e-pacjent. Aby to zrobić, należy zalogować się do IPK np. poprzez profil zaufany. Następnie na stronie pojawi nam się powiadomienie o możliwości wzięcia udziału w loterii.