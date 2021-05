LOT ogłasza nowe kierunki lotów z Polski za granicę. Okazja na wakacje

PLL LOT ogłasza nowe kierunki lotów

Do Chorwacji w lato polecimy jednak nie tylko ze Szczecina. PLL LOT uruchamia także połączenie z portu lotniczego Olsztyn-Mazury do Rijeki. Loty - tak jak w przypadku szczecińskiego lotniska - rozpoczną się 3 lipca i będą realizowane w każdą sobotę do 4 września 2021 r. Taką informację przekazał Polskiej Agencji Prasowej rzecznik portu Olsztyn-Mazury Dariusz Naworski.