Lot Andrzeja Dudy. Kancelaria Prezydenta wiedziała, że samolot wystartował bez zgody

Lot Andrzeja Dudy bez kontrolera lotów. Wirtualna Polska ujawnia

WP dotarła również do stenogramów, z których wynika, że głowa państwa lub ktoś z otoczenia prezydenckiego usiłował wywrzeć presję na pilotów, by samolot wystartował. W efekcie złamano kilka najważniejszych przepisów lotniczych, a później najważniejsze osoby w polskim lotnictwie robiły wszystko, by to zdarzenie zatuszować. Incydent próbowali ukryć zarówno urzędnicy, jak i władze LOT, a także szef Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, doradca Dudy i dwóch wiceministrów.