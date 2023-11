Losy Morawieckiego w PiS. "W kogoś uderzyć trzeba"

Jaka przyszłość czeka Mateusza Morawieckiego, jeżeli nie utworzy nowego rządu? - Wiele będzie zależało od stylu przekazywania władzy. Póki co, ten styl nie zapowiada się na elegancki. W wywiadzie dla Interii łasił się do PSL. To nie zostało odebrane dobrze - komentowała w programie "Newsroom WP" prof. Anna Pacześniak. - Z oczywistych względów nie można uderzyć w Jarosława Kaczyńskiego, ale w kogoś uderzyć trzeba. Krzysztof Sobolewski podał się do dymisji, ale nikt nie został wybrany na jego funkcję. Kolejne uderzenie będzie w stronę Mateusza Morawieckiego i to nie z zewnątrz partii, ale od wewnątrz. Pytanie czy Jarosław Kaczyński działa racjonalnie czy emocjonalnie. To, co wydaje mi się niemal pewne, do wyborów samorządowych i europejskich, nawet jeżeli w partii będzie się gotowało, to będzie próbowała pokazywać wspólny front. Pytanie, czy uda się go utrzymać do wyborów prezydenckich w połowie 2025 r. Potem będą przygotowania do wyborów parlamentarnych w 2027 r. i partia będzie musiała się zrekonfigurować. Być może Kaczyński zmieni strategię i będzie przygotowywać następcę. Pytanie czy zostanie zaakceptowany przez PiS, bo takiego autorytetu jak ma Kaczyński, w partii nie ma nikt - dodała.

