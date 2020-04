Łopiński zarobił w PZU 184 tysiące. Spółka ujawniła wynagrodzenia zarządu i rady nadzorczej

Zobacz też: Andrzej Duda zgodził się na 2 mld zł dla TVP. "Po co stał z nim premier?"

Większe wrażenie robią jednak zarobki zarządu oraz dyrektorów w spółce. I tak Paweł Surówka, który do marca br. pełnił funkcję prezesa - w 2018 r. zarobił "jedynie” 793 tys. zł, w ubiegłym roku już 1 mln 799 tys. zł. A dodatkowo otrzymał 67 tys. zł wypłacone przez pozostałe podmioty z Grupy PZU.

Zapytaliśmy PZU skąd taka rozbieżność w wynagrodzeniach w 2018 i w ubiegłym roku. W spółce bowiem obowiązuje wprowadzona w czerwcu 2017 roku uchwała Walnego Zgromadzenia, dotyczącą zasad kształtowania pensji członków zarządu. Z uchwały wynika, że wynagrodzenie stałe dla poszczególnych członków zarządu zawiera się w przedziale od siedmiokrotności do piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez prezesa GUS. Członkowie zarządu miesięcznie mogli więc zarobić maksymalnie od ok. 35 tys. zł do 76 tys. zł (według danych GUS za IV kwartał 2018 roku).