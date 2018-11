Łomianki: Nietypowy sposób na kradzież drogiego alkoholu

Łomianki – zatrzymano parę kreatywnych złodziei. Chcąc zakupić drogie alkohole w niższej cenie podmieniali etykiety na butelkach.

Do zatrzymania pary złodziei doszło w poniedziałek. Jak się okazało już wcześniej udało im się dokonać podobnej akcji. Podczas przeszukania ich mieszkania okazało się, że znajduje się tam sporo, bo kilkadziesiąt butelek markowych alkoholi. Nie wiadomo do czego para chciała go wykorzystać, ani skąd wzięły się tam tak duże ilości trunków.