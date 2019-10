Lokale wyborcze Łódź. Do której będą otwarte lokale wyborcze i jak głosować w wybory 2019?

Jak sprawdzić, gdzie znajduje się twój lokal wyborczy na wybory parlamentarne 2019? W jakich godzinach będą czynne lokale wyborcze i jak głosować. Poniżej odpowiadamy na najważniejsze pytania związane z wyborami 2019.

Lokale wyborcze Łódź. Do której będą otwarte lokale wyborcze i jak głosować w wybory 2019? (iStock.com)

Jak znaleźć swój lokal wyborczy? To pytanie tuż przed wyborami parlamentarnymi 2019 zadaje sobie wielu wyborców. Sprawdzenie, gdzie jest twój lokal wyborczy, jest bardzo ważne, ponieważ tylko w tym lokalu będziesz mógł oddać swój głos.

Informacje o tym, gdzie możesz głosować, najczęściej pojawiają się na tablicach ogłoszeń ulokowanych na klatkach schodowych w blokach, a także przy lokalach wyborczych. Jeżeli nie chcesz wędrować od lokalu do lokalu, możesz sprawdzić w internecie, gdzie znajduje się twój lokal wyborczy.

Wystarczy wejść na stronę wybory.gov.pl w zakładkę "wyszukiwarka obwodów". W pasku wyszukiwania należy podać swój adres zameldowania. W zamian system wyświetli dokładny adres twojego lokalu wyborczego.

Lokal wyborczy można odnaleźć również ręcznie. Wystarczy, że w zakładce "wyszukiwarka obwodów" zamiast podawać adres zameldowania, wybierzesz na mapce lub w tabelce z prawej strony swoje województwo, powiat, a na koniec miasto, w którym mieszkasz, po czym w tabelce sprawdzisz spis lokali wyborczych w twoim mieście.

Dla ułatwienia poniżej zamieszczamy link do lokali wyborczych w Łodzi i województwie Łódzkim

Lokale wyborcze w Łodzi

Lokale wyborcze w województwie Łódzkim

Jak głosować w wybory 2019?

Procedura głosowania podczas wyborów 2019 będzie bardzo prosta. Na karcie do głosowania trzeba będzie wstawić znak "X" w kratce obok nazwiska jednego kandydata do Sejmu i jednego kandydata do Senatu.

Głos nieważny to taki, w którym na karcie do głosowania znak "X" będzie wstawiony w więcej niż jednej kratce, linie w znaku "X" muszą krzyżować się wewnątrz kratki obok nazwiska kandydata, a nie poza nią. Zaznaczenie kandydata poprzez inną formę niż "X" nie będzie brane pod uwagę. Jeżeli na karcie do głosowania nie wstawisz "X" w żadnej kratce, twój głos również będzie nieważny.

Pamiętaj również, że żeby odebrać kartę do głosowania, będziesz musiał przedstawić komisji swój dokument tożsamości. Może nim być paszport, dowód osobisty, prawo jazdy, a w przypadku uczniów również legitymacja szkolna. Jeżeli nie okażesz dokumentu tożsamości, nie będziesz mógł zagłosować.