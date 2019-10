Lokale wyborcze Gdańsk w wybory 2019. Godziny otwarcia lokali wyborczych. Jak sprawdzić gdzie można zagłosować? Jak głosować, żeby głos był ważny?

Na chwilę przed wyborami parlamentarnymi 2019 wielu głosujących zastanawia się jak głosować oraz jak znaleźć swój lokal wyborczy. Odpowiedź na oba pytania jest bardzo prosta. Przypominamy również, jakie są godziny otwarcia lokali wyborczych.



Lokale wyborcze Gdańsk na wybory 2019. Do której czynne? Jak znaleźć swój lokal?

Przypominamy, że lokale wyborcze będą czynne od godziny 7 rano do godziny 21. W wyjątkowych sytuacjach PKW może zarządzić wydłużenie ciszy wyborczej, a wraz z nią godziny pracy lokali wyborczych.

Znalezienie właściwego lokalu wyborczego jest bardzo ważne. Podczas wyborów parlamentarnych głos można oddawać jedynie w miejscu zameldowania, chyba że wcześniej zmieniło się rejestr wyborców, spis wyborców lub zdobyło zaświadczenie o prawie do głosowania.

Lokale wyborcze są dobrze oznaczone, a przed każdym z nich powinna znajdować się tablica informacyjna z adnotacją zawierającą spis ulic wchodzących w skład danego obwodu. Co to oznacza? Można wybrać się na spacer do pobliskich szkół, urzędów miasta lub gmin, a także przedszkoli i domów kultury, żeby zweryfikować, gdzie znajduje się lokal wyborczy odpowiedni dla naszego miejsca zameldowania.