Łódzkie: Śmiertelny wypadek na DW 480. 71-latek stracił panowanie nad pojazdem

Do wypadku doszło we wtorek 4 sierpnia około godz. 14.30 na drodze wojewódzkiej nr 480. Jak poinformowała asp. sztab. Agnieszka Kulawiecka z KPP w Sieradzu cytowana przez TVP Łódź, 71-letni kierowca fiata stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas. Doprowadził do zderzenia z nadjeżdżającym z naprzeciwka fordem, kierowanym przez 39-letnią kobietę.