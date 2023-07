Łódź obchodzi 600-lecie. Będą świętować m.in. w niezwykłym miejscu

Zagłębie artystów

- Księży Młyn to takie miejsce na mapie Łodzi, do którego nikogo nie trzeba przekonywać. Ma swój klimat, swoją specyfikę. Mieszkańcy, artyści, turyści kochają to osiedle. Pierwsze pracownie dla artystów w ramach programu rewitalizacji Księżego Młyna powstały w czerwcu 2013 roku. W pracowniach działają projektanci mody, artyści sztuk wizualnych czy twórcy sztuki użytkowej. To tu powstają unikatowe dzieła sztuki, które promują Łódź nie tylko w Europie. Obecnie mamy trzynaście pracowni artystycznych, do 2023 roku na terenie Księżego Młyna powstanie kolejnych czternaście - mówi nasza rozmówczyni.