Pierwsza taka inwestycja od 30 lat. Częstochowianie zachwyceni

O tym, by zmienić układ komunikacyjny, rządzący miastem debatowali przez długie lata. Plany były ambitne, ale brakowało pieniędzy na to, by przeprowadzić prace. Z pomocą przyszła Unia Europejska. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie zgłosiło wniosek o dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie z UE wyniosło blisko 150 milionów złotych.