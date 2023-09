Festiwal Łódź Czterech Kultur 2023 #Tożsamość ZA NAMI!

600-lecie Łodzi to dobry moment, by spojrzeć wstecz i zastanowić się nad przyszłością Festiwalu. Organizatorzy poprzez sztukę i inne działania zaprosili więc widzów do refleksji nad tym, co naprawdę kryje się w micie "4 Kultur" i jak rezonuje on ze współczesnością. W Centrum Dialogu od początku Festiwalu trwało badanie publiczności – oprócz dostępnej online ankiety, goście Centrum Festiwalowego mogli wyrazić swoją opinię w bardziej kreatywny sposób. Interaktywną instalację badawczą stworzyli na potrzeby wydarzenia: Ewa Dominiak, Karolina Krauze oraz Maciej Kawecki. Co z tego wyniknie? Obecni na partnerskim, odbywającym się w ramach Igrzysk Wolności panelu dyskusyjnym "Mit 4 Kultur a współczesność", wiedzą, że czeka nas sporo zmian.