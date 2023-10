Dymisja? Rau myśli tylko o konwencji partyjnej i rozłącza się po pytaniach WP

Jak ujawniliśmy w WP, podejrzany w aferze wizowej Edgar K. został zatrzymany po tym, jak funkcjonariusz CBA wręczył mu 160 tys. zł łapówki. W aktach, do których dotarli dziennikarze, prokuratura stwierdza, że w załatwianiu wiz mogli pomagać pracownicy MSZ, choć CBA do dziś nie zatrzymało żadnego urzędnika. Szczegółowe pytania do ministra o jego wiedzę na temat tego, co działo się w resorcie pozostają otwarte.