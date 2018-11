Łódź: Zabił nożem mężczyznę, który uderzył swoją żonę. Grozi mu dożywocie

Policja w Łodzi zatrzymała 27-latka, który nożem zaatakował 49-letniego mężczyznę bijącego swoją żonę na jego oczach. Agresywny mąż zmarł. Nożownikowi grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Okazało się też, że nożownik był wtedy pod wpływem alkoholu.

Kobieta chciała oddać 27-latkowi ładowarkę do telefonu. Gdy wychodziła z jego mieszkania, na korytarzu 49-letni mąż bez powodu uderzył ją ręką w głowę. Nie spodobało się to młodszemu mężczyźnie, który zwrócił uwagę agresywnemu sąsiadowi.

Doszło do ostrej wymiany zdań, a potem do szarpaniny. 27-latek sięgnął po nóż, którym ranił starszego mężczyznę w bark. Zaatakowany bardzo mocno krwawił. Zrobił kilka kroków w stronę swojego mieszkania i nagle upadł. W międzyczasie 27-latek wyrzucił nóż do zlewu.