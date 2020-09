Łódź. Jechał 125 km/h. Stracił prawo jazdy po raz trzeci

Łódzka policja wykonywała pomiary prędkości na ulicy Ofiar Terroryzmu 11 Września. To nie przypadek, że wybrała akurat tę okolicę. To miejsce, które przez lata służyło lokalnym piratom drogowym do urządzania nielegalnych wyścigów samochodowych. Tak było do maja, gdy prawdopodobnie podczas wyścigu został potrącony 30-letni mężczyzna. Pomimo szybko podjętej reanimacji, zmarł.