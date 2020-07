Ekspresówką na rowerze. Mężczyznę zatrzymała policja

Ruch rowerowy na trasach ekspresowych jest zabroniony, ale mimo to policjanci z grupy "Speed" zatrzymali na trasie S-1 rowerzystę.

Rowerzysta na S-1 tłumaczył się nawigacją

Po zatrzymaniu entuzjasta dwóch kółek zdradził policjantom, że celem jego podróży jest Zakopane. Jako, że nie znał okolicy postanowił zdać się na nawigację satelitarną, a ta wyprowadziła go wprost na S-1.

Do zatrzymania doszło w niedużej odległości od węzła Lipniki. Policjanci po sprawdzeniu dokumentów mężczyzny odkryli, że jest on poszukiwany. Rower 42-latka został zabezpieczony, a on sam trafił na komisariat, z którego został zwolniony po wpłaceniu grzywny.