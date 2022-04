Koszmarna zawartość zamrażarki. Dopadli kata z Arizony

Lodówka pełna cierpienia. Zamrażał zwierzęta żywcem

Wśród zamrożonych zwierząt znalazły się psy, żółwie, jaszczurki, ptaki, węże, myszy, szczury i króliki. - Wyglądało na to, że wiele zwierząt zostało zamrożonych żywcem. Wskazywało na to ułożenie ich ciała - poinformowało biuro szeryfa. Jak podaje "Guardian", Turland został aresztowany. Podczas przesłuchania przyznał się do umieszczenia niektórych zwierząt w zamrażarce, gdy jeszcze żyły.