Lód spada z naczepy. Dramatyczny moment nagrany na A4

Na temat kontrowersyjnej decyzji wypowiedział się Sebastian Bijok z policji w Zabrzu na łamach serwisu TVN24. - Biorąc pod uwagę, że na drodze występują zmienne warunki atmosferyczne, pojazd, którym się poruszamy, nie może stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego i to w obowiązku kierowcy jest to, żeby zadbać o to, aby swój samochód odpowiednio przygotować, w tym wypadku odśnieżyć - powiedział.