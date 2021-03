Lockdown w Polsce przed Wielkanocą? "Bezradny rząd podejmuje decyzje na ślepo"

Główny doradca Mateusza Morawieckiego ws. COVID-19 nie wyklucza, że dojdzie do lockdownu przed Wielkanocą. Leszek Miller uważa, że to dowód na to, że dotychczasowe obostrzenia nie były właściwe. Były premier podkreśla, że przedsiębiorcy zaczynają ogłaszać swoje sądowe wygrane z rządem, bo podstawa prawna decyzji ws. lockdownu była obalana. Według europosła powodem jest to, że rząd nie wprowadził stanu nadzwyczajnego. Miller wyjaśniał, że gdyby on był premierem, to starałby się porozumieć z opozycją i szedłby właśnie w tym kierunku. Polityk zaznacza, że Polacy nie stosują się do obostrzeń, a policja nie zawsze tego przestrzega. Jako przykład podaje protesty kibiców i te w ramach Strajku Kobiet. - Policja kobiet się nie boi, a kibiców tak - komentuje Miller. Były premier zwraca uwagę na "zatrważające tempo zakażeń". - Bezradny rząd podejmuje decyzję trochę na ślepo - ocenia.

