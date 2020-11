Lockdown w Polsce. "Krótki, mocny i efektywny". Lekarz o terminie, kiedy może być kwarantanna narodowa

Jeśli w tygodniu średnia liczba nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 sięgnie 70 osób na 100 tys. mieszkańców, to premier Mateusz Morawiecki zapowiedział użycie najostrzejszego środka bezpieczeństwa - narodowej kwarantanny. Może to oznaczać zakaz przemieszczania się, ale z nieoficjalnych doniesień wynika, że może chodzić też o inne obostrzenia, a lockdown oznacza wprowadzenie stanu wyjątkowego.

- Już we wtorek zobaczymy, w jakim miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o dobową liczbę zakażeń. Potem jest święto, w środę 11 listopada, więc bardzo ważny będzie także wskaźnik z piątku. Wtedy będziemy mieli już w zasadzie jasność, w jaką stronę zmierzamy - stwierdził Sutkowski w rozmowie z PAP.

Ekspert wskazał też na optymistyczne sygnały, jak np. mniejszy przyrost zleceń testów w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 od lekarzy rodzinnych. Może to oznaczać zmniejszenie liczby osób, które mają objawy infekcji.

Lockdown i narodowa kwarantanna. Lekarz o terminie

- Jestem zwolennikiem krótkiego, mocnego i efektywnego lockdownu. On dałby tlen ochronie zdrowia. Jej to powietrze jest niezwykle potrzebne. Gdybyśmy zdecydowali się na narodową kwarantannę od soboty 14 listopada, to już w pierwszych dniach grudnia zobaczymy znaczące efekty - na poziomie kilku tysięcy zakażeń dziennie, a nie takim jak dzisiaj - powiedział dr Sutkowski.