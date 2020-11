Lockdown możliwy? Piotr Mueller odpowiada

Piotr Mueller był gościem na antenie Radia ZET. Rzecznik rządu był pytany o pandemię koronawirusa w Polsce, oraz o to, czy jest możliwy kolejny lockdown.

– Mam nadzieję, że to rozwiązanie nie będzie konieczne, choć fakt, że faktycznie w innych krajach Europy, teraz w Wielkiej Brytanii, we Francji czy w Portugalii, już do tego dochodzi, powoduje, że oczywiście takie pytanie nadal wisi w powietrzu - odparł Mueller, dodając, że rząd nie chciałby na pewno wprowadzać takich restrykcji jak wiosną.