Litwa zastraszona przez Chiny. Wilno prosi o pomoc

Litwa prosi o pomoc

Doradca litewskiego prezydenta powiedziała, że Gitanas Nausėda zwróci się do europejskich przywódców o pomoc. "Prezydent będzie rozmawiał z przywódcami UE o presji, z jaką się borykamy, myślimy, że doprowadzi to do dyskusji, jak UE, a zwłaszcza Komisja Europejska, mogłaby pomóc Litwie w tej sprawie" - dodała Asta Skaisgiryte.