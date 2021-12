Wojna dyplomatyczna na linii Litwa-Chiny. Robi się coraz goręcej

Tajwan zarzewiem konfliktu z Pekinem

Minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis powiedział, że nie było pewności co do statusu prawnego litewskich dyplomatów w Chinach przed ich wyjazdem. Wcześniej zdradził on Reutersowi, że Chiny zażądały od Litwy zmiany statusu ambasady w Pekinie.