Litwa zapowiada bojkot. Przez Rosjan

Tym razem nie pojedziemy na zimową sesję do Wiednia, nasz powód jest bardzo prosty - uważamy, że Rosja, która przekroczyła wszystkie możliwe czerwone linie, nie powinna uczestniczyć we wspólnej dyskusji z parlamentarzystami innych krajów, zwłaszcza że jest to bardzo obraźliwe, zarówno politycznie, jak i moralnie dla delegacji ukraińskiej - poinformowała szefowa litewskiej delegacji Sejmu, posłanka partii konserwatywnej Vilija Aleknaite-Abramikiene.