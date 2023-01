Skandal. Rosjanie okradli OBWE. Sznur ciężarówek na nagraniu

"Kiedy Specjalna Misja Obserwacyjna OBWE uciekała z Ukrainy, porzuciła dziesiątki pojazdów opancerzonych na parkingu stacji kolejowej w Rosji i zabrała kluczyki. Wideo opublikowane przez rosyjskiego blogera wojskowego pokazuje teraz te auta na naczepach ciężarówek jadących do Rosji z Donbasu" - napisał w mediach społecznościowych Christopher Miller z "The Financial Times".