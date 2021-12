Litwa chce dać 1000 euro każdemu migrantowi. Jest jeden warunek

Już nie 300, a 1000 euro otrzyma każdy migrant, który zdecyduje się na powrót do swojego kraju. Utrzymanie jednego kosztuje kraj 11 tysięcy euro rocznie. "To spore obciążenie dla państwa. Szukamy sposobów na zachęcenie migrantów do dobrowolnego powrotu" - argumentuje litewska minister spraw wewnętrznych.