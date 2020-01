Litwa alarmuje ws. białoruskiego reaktora. Ma powody, ale Łukaszenka się tym nie przejmuje

Powstająca 40 km od Wilna białoruska elektrownia atomowa od lat budzi wielkie niepokoje i wielkie kontrowersje. A litewscy politycy oskarżają Mińsk o powtarzanie błędów z Czarnobyla. - Były protesty i wpadki podczas budowy, ale władza jest nieugięta - mówi WP białoruski opozycjonista Aleś Zarembiuk.

- Elektrownia budowana jest 40 kilometrów od Wilna. Trochę więcej jest do Warszawy, ale to nie taka duża różnica. Tymczasem to rosyjska technologia, rosyjskie pieniądze i polityczny projekt, który według wytycznych Mińska ma zostać zbudowany jak najszybciej i jak najtaniej, co nie ma zbyt wiele wspólnego z bezpieczeństwem - mówił w wywiadzie dla WP Linas Linkevicius, szef litewskiej dyplomacji.