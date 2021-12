Litewscy posłowie od nowego roku będą mogli wejść do Sejmu tylko z paszportem covidowym

Litwa. Posłowie z obowiązkiem paszportów covidowych

W ocenie premier Litwy Ingridy Šimonytė, która jest też posłanką, "to naturalna decyzja". - Jeżeli żądamy paszportu covidowego przy wejściu do różnych miejsc, w których ludzie się gromadzą, jest bardzo etyczne, by również parlament wobec siebie zastosował taki wymóg – powiedziała szefowa rządu.