WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze wybory parlamentarne + 2 sejmsenat Maja Kołodziejczyk 1 godzinę temu Listy wyborcze Wrocław. Kandydaci do Sejmu i Senatu na wybory 2019 Wybory parlamentarne odbędą się już 13 października. W ich trakcie będziemy wybierać posłów i senatorów, którzy przez najbliższe 4 lata będą sprawować władzę w naszym imieniu. Nie wiesz na kogo zagłosować? Sprawdź listy wyborcze w okręgu wrocławskim i wypełnij test Latarnika Wyborczego. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Listy wyborcze Wrocław. Kandydaci do Sejmu i Senatu na wybory 2019 (WP.PL) Wybory Parlamentarne 2019 - listy kandydatów Wybory Parlamentarne 2019 odbędą się już w najbliższą niedzielę 13 października. Żeby wziąć udział w wyborach należy udać się lokalu wyborczego odpowiedniego dla naszego miejsca zameldowania Placówki będą otwarte od godziny 7 rano do 21 wieczorem. Na miejscu zostanie sprawdzona nasza tożsamość, dlatego należy mieć przy sobie dokument ze zdjęciem. Może być to zarówno dowód osobisty, paszport, jak i legitymacja studencka. W artykule wymieniliśmy pełne listy wyborcze dla okręgu wrocławskiego. ## Wrocław - lista kandydatów do Sejmu Liczby umieszczone przed nazwiskami odpowiadają numerowi na liście. Przypominamy, że okręg ten obejmuje część województwa dolnośląskiego (powiaty górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski) oraz Wrocław, jako miasto na prawach powiatu. W sejmowej ławie, po wyborach parlamentarnych, zasiądzie 14 posłów z okręgu wrocławskiego. Wybory parlamentarne 2019. Lista kandydatów PiS z okręgu nr 3 [Wrocław] Kandydatami PiS na posła z okręgu nr 3 [Wrocław] są: STACHOWIAK-RÓŻECKA Mirosława Agnieszka HRENIAK Paweł Marek ŚWIAT Jacek CZARNECKI Przemysław Maksymilian CALIŃSKA-MAYER Małgorzata Maria JAROCH Andrzej Stanisław JĘDRYSEK Mariusz Orion SOIN Agnieszka Anna DYTKO Piotr Jan ADAMSKI Artur BREZDEŃ Zdzisław Ireneusz BARTNIK Wojciech Stanisław DOMAGAŁA Krzysztof Marek KOWALCZYK Roman PIEŃKOWSKI Robert STOPA Urszula Maria ZAJĄC Wiesław Antoni BRZĄKAŁA Agnieszka Maria WAWRZYNIAK Adrian Sławomir WOJEWÓDKA Karolina PIECHEL Michał STRUMECKA Marzanna Teresa LESZCZYŃSKA-NER Zofia Maria HARASNY Marek MAKSYMIAK Magdalena Maria MROZOWSKA Karolina Marta KEMPA Cezary Piotr CZARTORYSKI Tytus Henryk Wybory parlamentarne 2019. Lista kandydatów Koalicji Obywatelskiej z okręgu nr 3 [Wrocław] W wyborach do sejmu 2019 z listy Koalicji Obywatelskiej (PO, Nowoczesna, Zieloni) wystartują: SCHETYNA Grzegorz Juliusz TRACZ Małgorzata Elżbieta JAROS Michał PIECHOTA Sławomir Jan MŁYŃCZAK Aldona Janina AUGUSTYNOWSKA Joanna Wiktoria MIESZKOWSKI Krzysztof HORODYSKA Anna Maria WÓJCIK Krystyna GÓRSKI Michał Jakub ŻMIEJEWSKI Zdzisław Michał ADAMCZAK Wojciech LESZCZYŃSKA Anna Maria POLAŃSKI Jarosław BURDZY Sebastian Robert MĘDYGRAŁ Kacper Jan SIERPIŃSKI Marek Rafał ZALEWSKI Marek Krzysztof STASZEWSKI Waldemar Zbigniew MOŁOŃ Radosław Tomasz SOBOLAK Anna Helena MAKÓWKA Jacek Edward PIWKO Katarzyna Anna STANIÓW Katarzyna ZELINKA Ryszard Julian KROPSKI Łukasz GILAR Daria ŁAPIŃSKI Marek Wybory parlamentarne 2019. Lista kandydatów PSL z okręgu nr 3 [Wrocław] W wyborach parlamentarnych 2019 ze wspólnej listy startują kandydaci PSL i Kukiz'15. Na liście kandydatów w okręgu nr 3 [Wrocław] znaleźli się: PROTASIEWICZ Jacek ZEGAN Maciej Adam BRONOWICKA Joanna Barbara DUDA Grzegorz Tomasz SOCHA Jan MALEC Tomasz Stanisław LECH Ryszard SZYDEŁKO Witold LITWIN Ewa Grażyna KURYŚ Hieronim Stanisław WARCHOLIŃSKI Marek KWIATKOWSKA-KORCZAK Janina KUCHARSKA Aleksandra Anna KUŹMICZ Łukasz Maciej GROCHOLSKI Bartosz Krystian MACAŁA Łukasz Michał SZULC Joanna Alicja FURDYNA Jolanta Stanisława ZALEWSKI Karol Henryk BUBNICKA Barbara Maria KOWALSKI Arkadiusz Rafał MAJOCHA Elżbieta Marta SOŁTYS Jacek Jan ADAMCZYK-POGORZELEC Bożena Maria BARTOSZEWICZ Urszula Agnieszka PAWNUK Emilia Maria MRÓZ-MOŻDŻONEK Joanna Róża ŁOPATKA Mirosław Mieczysław Wybory parlamentarne 2019. Lista kandydatów Konfederacji Wolność i Niepodległość z okręgu nr 3 [Wrocław] Podczas wyborów do sejmu na liście nr 4 znajdą się kandydaci z Konfederacji Wolność i Niepodległość. Lista wyborcza tego komitetu w wyborach do sejmu w okręgu nr 3 [Wrocław]: TUDUJ Krzysztof IWASZKIEWICZ Robert Jarosław POŹNIAK Łukasz Patryk TAMULEWICZ Miłosz Michał SZOKALSKI Krzysztof Józef FABISIAK Michał WALCZYK Katarzyna Natalia CZECH Marta Anna BIELECKA Halszka Beata ZAPOTOCZNY Stanisław Józef RĄCZYŃSKI Wojciech Aleksander LUDKOWSKI Bogdan JAGIEŁŁO Paweł Jacek SZLOSER Ewa CHMURA Piotr MARSZAŁEK Ryszard Marian JABŁOŃSKI Wojciech WRÓBLEWSKA Ewa ZIÓŁKOWSKA Jadwiga Janina NOWAK Adam Krzysztof MALARA Agnieszka Joanna ZIELIŃSKI Tomasz Antoni ZARZYCKA Patrycja CHROBOT Krzysztof Mieczysław BRZEZIŃSKA Olga Anna CHMIELEWSKI Paweł LUDKOWSKA Maria ŻUREK Piotr Grzegorz Wybory parlamentarne 2019. Lista kandydatów Lewicy (SLD, Wiosna, Lewica Razem) z okręgu nr 3 [Wrocław] Podczas wyborów parlamentarnych 2019 ze wspólnej listy wystartują kandydaci SLD, Wiosny oraz Lewicy Razem. Na liście kandydatów Lewicy z okręgu nr 3 [Wrocław] znaleźli się: ŚMISZEK Krzysztof Jan STOŻEK Marta Magdalena SIKORA Arkadiusz LUBINIECKA-RÓŻYŁO Katarzyna Elżbieta AUGUSTYŃSKI Iwo Piotr JOKS Marlena Ewa KOZDROWICKI Piotr Sebastian ŁAGOWSKA Anna Katarzyna ELSNER Wincenty Aleksander PILNY Maciej GAJDZIŃSKA Anna WICHA Stanisław MAŚLAK Robert DĄBROWSKA Katarzyna ŚMIAŁEK Danuta Maria TERPIŁOWSKA Irena Róża MINCER Tadeusz Albert KORDEK-CHMIELEWSKA Agnieszka Katarzyna OLIK Waldemar Antoni CHŁÓDEK Agnieszka Barbara MARKOWSKI Krzysztof HODOWANY Andrzej Jerzy NIEMIEC Jan Mateusz BANACH Maria Teresa WARZYCHA Małgorzata Danuta PELWECKI Mateusz Dariusz BOBIŃSKI Grzegorz Paweł DZIEMIANOWICZ-BĄK Agnieszka Ewa Wybory parlamentarne 2019. Lista kandydatów bezpartyjnych i samorządowców z okręgu nr 3 [Wrocław] Podczas jesiennych wyborów na wspólnej liście znajdą się nazwiska kandydatów z Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicji Bezpartyjni i Samorządowcy. Z okręgu nr 3 [Wrocław] o mandat będą się ubiegać: ZDROJEWSKA Ewa Anna PRZYWARA Karol MARSZAŁEK Janusz KOSTERSKA Barbara ĆWIERTNIEWICZ Grzegorz Piotr HAŁADAJ Krystyna Jadwiga KACZMARZYK-JANCZAK Elżbieta Zofia POTYRAŁA Zbigniew DOLAT Agnieszka DYSZKIEWICZ Iwona Elżbieta WYBIERAŁA Paweł ISKRA Piotr Paweł SAŁO Dorota HAŁAS-KORALEWSKA Małgorzata Kamila CZAPIEWSKI Edward TOMKIEWICZ Barbara Elżbieta KOPEĆ Antoni PIONTEK Jan Feliks TRACZYK Andrzej Jacek PAWŁOWSKA Agnieszka HOŁÓWKA Małgorzata Agnieszka NAPLOCHA Agnieszka KURDZIEL Hubert Kazimierz SZYLER Paweł Tomasz STACHORZECKA Maria Helena KAZIKOWSKA Paulina KEMPA Jarosław Jan GRZEGORCZYN Jan Marian Listy wyborcze do Senatu – Wrocław Okręg wyborczy 6: Wrocław

Zasięg: obszary powiatów górowskiego, milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego, wrocławskiego Lista kandydatów: OBREMSKI Jarosław Wojciech (parlamentarzysta), Wrocław, KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, nie należy do partii politycznej STASIAK Dariusz Paweł (urzędnik samorządowy), Milicz, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, nie należy do partii politycznej ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej (parlamentarzysta), Wrocław, KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP Okręg wyborczy 7: Wrocław

Zasięg: część obszaru miasta na prawach powiatu Wrocław: Bieńkowice, Biskupin - Sępolno - Dąbie - Bartoszowice, Borek, Brochów, Gaj, Gajowice, Grabiszyn - Grabiszynek, Huby, Jagodno, Klecina, Krzyki - Partynice, Księże, Oporów, Plac Grunwaldzki, Powstańców Śląskich, Przedmieście Oławskie, Przedmieście Świdnickie, Stare Miasto, Tarnogaj, Wojszyce - Ołtaszyn, Zacisze - Zalesie - Szczytniki Lista kandydatów: CHYBICKA Alicja Paulina (lekarz, specjalista onkologii i hematologii dziecięcej), Wrocław, KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, nie należy do partii politycznej KRZYŻANOWSKI Marcin Rafał (przedstawiciel władzy samorządowej), Wrocław KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość Okręg wyborczy 8: Wrocław

Zasięg: część obszaru miasta na prawach powiatu Wrocław: Gądów - Popowice Pd, Jerzmanowo - Jarnołtów - Strachowice - Osiniec, Karłowice - Różanka, Kleczków, Kowale, Kużniki, Leśnica, Lipa Piotrowska, Maślice, Muchobór Mały, Muchobór Wielki, Nadodrze, Nowy Dwór, Ołbin, Osobowice - Rędzin, Pawłowice, Pilczyce - Kozanów - Popowice, Polanowice - Poświętne - Ligota, Pracze Odrzańskie, Psie Pole - Zawidawie, Sołtysowice, Swojczyce - Strachocin - Wojnów, Szczepin, Świniary, Widawa, Żerniki Lista kandydatów: KMIECIK Sergiusz (radca prawny), Wrocław, KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, członek partii politycznej: Porozumienie Jarosława Gowina ZDROJEWSKA Barbara Grażyna, (kulturoznawca), Wrocław, KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące