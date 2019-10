WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wybory Parlamentarne 2019 odbędą się już w najbliższą niedzielę 13 października. Zapoznaj się z kandydatami do Sejmu i Senatu z Warszawy. Podajemy pełnie listy wyborcze. Listy wyborcze Warszawa. Kandydaci do Sejmu i Senatu na wybory 2019 Wybory Parlamentarne 2019 Wybory do Sejmu i Senatu. Już w niedzielę 13 października obywatele Polski wybiorą 100 senatorów oraz 460 posłów, którzy będą sprawować władzę przez najbliższe 4 lata. W głosowaniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które w dniu wyborów stawią się w lokalu wyborczym odpowiadającym ich miejscu zameldowania. Placówki będą otwarte w godzinach od 7 rano do 21 wieczorem. Należy pamiętać, by wziąć ze sobą dokument ze zdjęciem (może być to zarówno dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, jak i legitymacja studencka), gdyż na miejscu zostanie sprawdzona nasza tożsamość. W artykule wymieniliśmy kandydatów do Sejmu i Senatu z Warszawy. Wybory parlamentarne 2019 - kandydaci do Sejmu w okręgu nr 19 (Warszawa) Okręg nr 19 w Warszawie część województwa mazowieckiego obejmująca obszar miasta na prawach powiatu: Warszawa. Liczby umieszczone przed nazwiskami odpowiadają numerowi na liście. Wybory parlamentarne 2019 - Warszawa. Lista wyborcza Koalicji Polskiej w okręgu nr 19 Lista wyborcza nr 1. Kandydaci PSL i Kukiz'15: BARTOSZEWSKI Władysław Teofil OJER Anna Małgorzata STANISZKIS Joanna Maria STELMAŃSKA Izabela HELWING Stanisław Piotr WĄSOWICZ Michał Janusz RAKIEL-CZARNECKA Walentyna FLIS-KUCZYŃSKA Halina ZAWŁOCKI Juliusz Jakub SAWICKI Emil Krzysztof STRĄK Michał Stanisław BOGIEL Teresa Maria MASŁOWSKI Wiktor Zbigniew ŁUKASIEWICZ Adam Krzysztof WASILEWSKA Lucyna Gertruda PŁOWICZ Marcin Tomasz BIELSKI Karol Tomasz DYDUCH Janusz GARSTKA Tatiana Joanna ŁAZARSKI Roman PANAS Anna Józefa WYSZYŃSKA Teresa Maria GRUDOWSKA Agata Zofia RUTKOWSKA Mirosława MARECKI Marek Antoni MAZUREK Aleksander Paweł OWCZARSKI Piotr Krzysztof KOZUBEK Elżbieta Barbara MISIEJKO Karolina PASTEWKA Małgorzata Halina NOWOSIELSKI Kamil Ernest WIECZOREK Katarzyna Agata GOŁOTA Bożenna Jolanta CZAPLICKI Zbigniew WRÓBLEWSKI Andrzej Wojciech MAZUREK Jerzy CHOIŃSKA Alicja Elżbieta SZYMANEK Piotr Ludomir TYSZCZUK Sebastian Adrian Wybory parlamentarne 2019 - Warszawa. Lista wyborcza PiS w okręgu nr 19 Lista wyborcza nr 2. Kandydaci do Sejmu z PiS: KACZYŃSKI Jarosław Aleksander KAMIŃSKI Mariusz GOSIEWSKA Małgorzata Maria NAIMSKI Piotr Aleksander KRAJEWSKI Jarosław Karol LISIECKI Paweł Jacek GRYGLAS Zbigniew TOMASZEWSKA Ewa KALETA Sebastian Jerzy WYPYCH Małgorzata Maria MELAK Andrzej Józef SEMENIUK Olga Ewa GÓRSKI Patryk BOROWSKI Adam Zbigniew FRĄCKOWIAK Filip Jakub CHOJNOWSKI Wojciech Maciej TERLECKA Mirosława Hanna GOZDEK Piotr Paweł PERET Ewa GÓRSKI Krzysztof Robert BOSAK Krzysztof Tomasz KOLASIŃSKA Bożena CACKOWSKI Marek Jan POLAK Katarzyna Maria KACPROWICZ Sławomir Stanisław SMALCERZ Ewa Maria MIODUSZEWSKA Teresa KULESZA Stefan CZARTORYSKA-PLUTECKA Izabela Joanna TERLECKI Paweł Andrzej WYSOCKI Krzysztof KĘZIK Anna GAJEWSKA Irena SZYMAŃSKI Paweł PALUSZEK Aneta JAKUBOWSKA Agnieszka Jadwiga MOLICKI Maciej KSIĘŻAK Paweł Krzysztof REJOWSKI Grzegorz Paweł ZABŁOCKI Wojciech Jakub Wybory parlamentarne 2019 - Warszawa. Lista wyborcza Lewicy w okręgu nr 19 Lista wyborcza nr 3. Kandydaci Lewicy (SLD, Wiosna, Lewica Razem) do Sejmu: ZANDBERG Adrian Tadeusz ŻUKOWSKA Anna Maria TARCZYŃSKA Anna Małgorzata BIEJAT Magdalena Agnieszka LIEDEL Krzysztof PELC Filip Tadeusz PRZYŁUSKA Bożena Marta BRÓZDA Hanna Janina DUDA Katarzyna Beata STĘPIEŃ Mateusz Zbigniew LISZKA Sebastian Roman POSTNIKOFF Danuta Beata WICHA Joanna Beata KUBIAK Jacek Zbigniew GOŹDZIKOWSKI Mateusz Wojciech KUCZYŃSKA Urszula Teresa MYCKA Łukasz Kamil KELLES-KRAUZ Joanna Maria OŻDŻEŃSKI Wojciech ROZENEK Dariusz Krzysztof BRONOWICKA Joanna Wanda DUNIN-BORKOWSKI Maciej Włodzimierz DOMAŃSKA Inga Maria RYTEL Jerzy Marian WRÓBLEWSKI Andrzej Wiktor PAJĘCKA Anna Paulina JAGODZIŃSKA Anna Klara MIENIEWSKI Daniel LUTOSTAŃSKA Agnieszka SÓJKA Małgorzata Anna ŻURAWSKI Cezary SADOWSKA Anna Paulina MIERZWIŃSKI Krzysztof Stanisław KOWALSKA-ZIĘTARA Katarzyna Anna GODLEWSKA Joanna Maria SZUSTAKIEWICZ Karol Andrzej JANICZAK Grzegorz Jan UTOWKA Patryk Piotr SAYED Marta Zofia GADZINOWSKI Piotr Wybory parlamentarne 2019 - Warszawa. Lista wyborcza Konfederacji w okręgu nr 19 Lista wyborcza nr 4. Kandydaci Konfederacji Wolność i Niepodległość do Sejmu: KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard PEJO Bartłomiej Artur SKUTECKI Paweł Juliusz MODELSKA-CREECH Mirosława Zofia MAGIERA Wiesław Marian KOWALIŃSKI Aleksander Filip NITECKA Ewa Alicja BOROWSKI Jan KRZEKOTOWSKA Krystyna Anna JURKIEWICZ Gabriela Zofia WAWER Alina Barbara TUMANOWICZ Sławomir KUMÓR Andrzej Paweł KRANAS Justyna Stefania ŻELAZNY Krystian Zbigniew ROSS Sebastian ZIĘTEK-WIELOMSKA Magdalena URBANEK Antoni Konrad ZIÓŁKOWSKI Wojciech Bartosz BODAKOWSKI Jan Antoni KOWALSKI Jarosław Grzegorz JARZĄBEK Łukasz Zbigniew KOWALSKA Agnieszka KESSLING Izabela BABIAK Andrzej FLORYSIAK Jacek Piotr STERKOWSKI Piotr Roman DMOWSKI Rafał Przemysław POKOJSKA Angelika Justyna UTECHT Martyna KRELLER-STANISŁAWEK Urszula Irena NIEZNAŃSKA Paulina KŁOS Rafał Patryk KUŚMIERCZYK Marcin Józef KASPRZAK Rajmund Krzysztof KASJANIUK Adam RUMIŃSKI Jakub Maciej ROSOWSKI Włodzimierz Witold ZIÓŁKOWSKA Katarzyna Maria KROGULSKI Mariusz Lesław Wybory parlamentarne 2019 - Warszawa. Lista wyborcza Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 19 Lista wyborcza nr 5. Kandydaci Koalicji Obywatelskiej (PO, Nowoczesna, Zieloni) do Sejmu: KIDAWA-BŁOŃSKA Małgorzata Maria LUBNAUER Katarzyna Anna ROSATI Dariusz Kajetan FABISIAK Joanna SZOSTAKOWSKI Jarosław Sergiusz PIEKARSKA Katarzyna Maria SZCZERBA Michał Roch POTAPOWICZ Sławomir ZIELIŃSKA Urszula Sara KOSECKI Roman Jacek POTOROCZYN Paweł Rafał DĄBROWSKA Alicja JACHIRA Klaudia Krystyna SKOLIMOWSKI Krzysztof Piotr ŁOBODA Dorota Ewa MANARCZYK Bożena Maria BORKOWSKI Wojciech Józef KRAJEWSKA Sylwia KACPRZYK Dawid MIŚKIEWICZ Jolanta LUFT Krzysztof Stanisław ŁOBACZ Bogusław Kazimierz SKRZECZ Jerzy Norbert TURSKA Marta Katarzyna PIOTROWSKI Arkadiusz WYRWAŁ Agnieszka Monika RUDZIAK Anna SAMCZYK Anna Elżbieta LACH Lilianna Irena ŁĄCKA Ilona Joanna ROGULSKI Igor LEŚNIAK Edyta Róża WASYLUK Aleksander CHMIEL Patrycja Maria ROSS Tadeusz Edward WOJDA Paweł Konrad STELMASZYK Anna Małgorzata KERYK Myroslava KRASOŃ Łukasz GAJEWSKA Aleksandra Małgorzata Wybory parlamentarne 2019 - kandydaci do Sejmu w okręgu nr 20 (Warszawa) Okręg nr 20 w Warszawie część województwa mazowieckiego obejmująca obszar miasta na prawach powiatu: Warszawa. Liczby umieszczone przed nazwiskami odpowiadają numerowi na liście. Wybory parlamentarne 2019 - Warszawa. Lista wyborcza Koalicji Polskiej w okręgu nr 20 Lista wyborcza nr 1. Kandydaci PSL i Kukiz'15: MORDAK Robert Dariusz ŻELAZOWSKA Bożena Jadwiga STEFANIAK Jakub Łukasz PETELICKA Agnieszka Beata ŚWIERCZ Artur Mateusz BIERNACKA Magdalena OLEKSIAK Emilia GRAJDA Dariusz Grzegorz GALIŃSKI Piotr Stanisław MAŁOLEPSZY Karol Andrzej POZOREK Artur BUSZTA Krystian Stanisław SUDOMIRSKI Marek Szczepan SZYNKIEWICZ Ewa LITWIŃCZUK Zdzisław Czesław NASIADKA Ilona CIEPIELEWSKA Joanna Katarzyna DOMINIAK Michał Adam ŁUKASIŃSKA Maryla Barbara OKUROWSKA Małgorzata SOSIN Daniel Krzysztof PIEKUT Damian Marek RYŚ-FERENS Erwina Lilia BORKOWSKI Łukasz Jan Wybory parlamentarne 2019 - Warszawa. Lista wyborcza PiS w okręgu nr 20 Lista wyborcza nr 2. Kandydaci do Sejmu z PiS: BŁASZCZAK Mariusz CZERWIŃSKA Anita SMIRNOW Andrzej SZYSZKO Jan Feliks SIPIERA Zdzisław Tadeusz UŚCIŃSKI Piotr Michał BITTEL Andrzej OLSZEWSKI Dariusz KLINOWSKI Marcel Józef PRÓSZYŃSKI Michał Feliks KWIEK Monika Joanna SZYDLIK Robert TRACZYK Stefan LASKUS Tomasz Bogumił BOJEMSKA Dorota Małgorzata MADZIAR Jolanta Monika PRUSZCZYK Grzegorz NIEZABITOWSKI Zbigniew ZALEWSKA Aurelia MIROSŁAW Renata CHOROŚ Piotr SZYMAŃSKA-SUCHECKA Małgorzata RUDZKA Anna Krystyna CHOROSIŃSKA Dominika Małgorzata Wybory parlamentarne 2019 - Warszawa. Lista wyborcza Lewicy w okręgu nr 20 Lista wyborcza nr 3. Kandydaci Lewicy (SLD, Wiosna, Lewica Razem) do Sejmu: ROZENEK Andrzej Tadeusz ZIMMERMANN Julia Eliza BUŹNIAK Sylwia Lidia PONIEWIERKA Leszek GÓRSKI Marcin RADZIKOWSKI Andrzej Marek GOŁOTA Konrad Krzysztof SKÓRSKA Ewa Katarzyna BRAITER Katarzyna Anna GAWKOWSKI Bartosz Konrad CIEPLIŃSKA-KOWALSKA Joanna Dagmara STARZYŃSKA Małgorzata Henryka KOWALSKA Katarzyna MAZUR Remigiusz Radosław KOZIELSKA Liliana WOJCIESKI Andrzej URBANEK Robert BŁASZCZAK Monika MIŁOW Sławomir Borys SZYMAŃSKI Mateusz WRÓBLEWSKA Ewa Magdalena TOMASZEWSKI Wiesław STEFANKOWSKI Mateusz Kamil PAPUGA Marek Zdzisław Wybory parlamentarne 2019 - Warszawa. Lista wyborcza Konfederacji w okręgu nr 20 Lista wyborcza nr 4. Kandydaci Konfederacji Wolność i Niepodległość do Sejmu: WAWER Michał Jan PAZIO Rafał Piotr NIEZNAŃSKI Michał KORWIN-MIKKE Jacek Baltazar CHMIELECKI Bogdan Jerzy CYNKIER Tomasz Jan ŚLIWA Anna Małgorzata TROCHANOWSKA Beata Elżbieta FILIPEK Piotr WITASZEK Zbigniew LECH-RĄCZKA Teresa ŻOŁEK Julia Maria JANIK Michał Jan LUTY Edyta Agnieszka SKWARSKI Adam Andrzej PINTARA Anna Jadwiga BAJKOWSKI Rafał DROŻDŻ Piotr Dariusz PUŁAWSKI Sebastian RUMIŃSKA Anna Patrycja STERKOWSKA Ewelina TOTT Karol Tadeusz CHOJNACKA Grażyna Wiesława SMUNIEWSKI Konrad Paweł Wybory parlamentarne 2019 - Warszawa. Lista wyborcza Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 20 Lista wyborcza nr 5. Kandydaci Koalicji Obywatelskiej (PO, Nowoczesna, Zieloni) do Sejmu: GRABIEC Jan Stanisław ZALEWSKI Paweł Ksawery GAJEWSKA Kinga Magdalena LASEK Maciej Grzegorz WIŚNIEWSKI Jacek Grzegorz NIEMCZYK Piotr Franciszek SZOSTAK Katarzyna Albina KOCZOROWSKA Jolanta Maria RZYMAN Krzysztof Adam KOŁOSOWSKI Artur Stanisław KRAWCZYK-DĘBIEC Ewa Małgorzata HERNER Wojciech BONECKA Halina Justyna SZTURO Tomasz Paweł ORZECHOWSKA - MIKULSKA Grażyna WASILEWSKI Piotr Michał MIERZEJEWSKA-WAŚ Magdalena Jadwiga LUBOIŃSKI Patryk Jan WIERZBICKA Olga WYDURSKI Patryk WINIARSKA-CZAJKOWSKA Maja Magdalena BIELEC Karol KAMIŃSKI Grzegorz Rafał KANDYBA Piotr Wybory parlamentarne 2019 - Warszawa. Lista wyborcza Koalicji Bezpartyjnych i Samorządowców w okręgu nr 20 Lista wyborcza nr 8. Kandydaci Koalicji Bezpartyjnych i Samorządowców WYSOCKI Grzegorz STARZYŃSKI Jan KORCZAK Agata DUCH Mateusz PACIOREK Tomasz Sławomir NELKEN Urszula LIPIŃSKI Grzegorz Michał DUDA Krzysztof Ryszard MORYC Ilona SAWA Michał Grzegorz TYMIŃSKI Piotr WOŹNIAK Dorota Krystyna CHMIELEWSKI Paweł JAWOREK Katarzyna PAĆKO Jarosław Paweł SUWAŁA Jacek WYKOWSKA Marta Maria SOKALSKI Mariusz Paweł MISIEWICZ-PRZYBOROWSKA Aneta MARCHEWKA Katarzyna Karolina KROGUL Piotr GAJEWSKA Anna Katarzyna RYTEL Konrad Szymon Wybory parlamentarne 2019 – Warszawa. Listy wyborcze do Senatu z okręgu nr 40 Okręg wyborczy nr 40 obejmuje obszary powiatów: legionowski, nowodworski, warszawski zachodni, wołomiński. HIBNER Jolanta Emilia (inżynier inżynierii środowiska), Warszawa, KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI ,członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP ŻARYN Jan Krzysztof (historyk), Warszawa, KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, nie należy do partii politycznej Wybory parlamentarne 2019 – Warszawa. Listy wyborcze do Senatu z okręgu nr 41 Okręg wyborczy nr 41 obejmuje obszary powiatów: grodziski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski. KAMIŃSKI Michał Tomasz (parlamentarzysta), Józefów, KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE, członek partii politycznej: Unia Europejskich Demokratów RADZIWIŁŁ Konstanty (lekarz specjalista medycyny rodzinnej), Nowa Iwiczna, KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość Wybory parlamentarne 2019 – Warszawa. Listy wyborcze do Senatu z okręgu nr 42 Okręg wyborczy nr 42 obejmuje część obszaru miasta na prawach powiatu Warszawa: Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Targówek, Wesoła.

1.BOROWSKI Marek Stefan (ekonomista), Warszawa, KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP JURKIEWICZ Cezary Andrzej (teolog), Warszawa, KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość Wybory parlamentarne 2019 – Warszawa. Listy wyborcze do Senatu z okręgu nr 43 Okręg wyborczy nr 43 obejmuje część obszaru miasta na prawach powiatu Warszawa: Mokotów, Ursynów, Wawer, Wilanów. BORYS-DAMIĘCKA Barbara (reżyser telewizyjny i teatralny), Warszawa, KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, nie należy do partii politycznej JARUZELSKA Monika Anna (wykładowca akademicki), Warszawa, KOMITET WYBORCZY POLSKA LEWICA, nie należy do partii politycznej JAWORSKI Lech Włodzimierz (prawnik), Warszawa, KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, członek partii politycznej: Porozumienie Jarosława Gowina Wybory parlamentarne 2019 – Warszawa. Listy wyborcze do Senatu z okręgu nr 44 Okręg wyborczy nr 44 obejmuje część obszaru miasta na prawach powiatu Warszawa: Białołęka, Bielany, Śródmieście, Żoliborz KASPRZAK Cezary Paweł (operator filmowy), Poręby Stare, KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU "OBYWATELE RP", nie należy do partii politycznej RUDNICKI Marek (lekarz), Katowice, KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, nie należy do partii politycznej UJAZDOWSKI Kazimierz Michał (nauczyciel akademicki), Izabelin, KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, nie należy do partii politycznej Wybory parlamentarne 2019 – Warszawa. Listy wyborcze do Senatu z okręgu nr 45 Okręg wyborczy nr 45 obejmuje część obszaru miasta na prawach powiatu Warszawa: Bemowo, Ochota, Ursus, Włochy, Wola. POCIEJ Aleksander August (adwokat), Warszawa, KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP RADZISZEWSKI Piotr Zbigniew (lekarz), Milanówek, KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość